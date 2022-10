Chiusura Bar Partenio-Lombardi: attesa la decisione del tribunale amministrativo I giudici si sono riservati sulla decisione e già nelle prossime ore potrebbe esserci l’ordinanza

Punti ristoro dello stadio Partenio – Lombardi: i legali di Vittorio Forte (Santamaria e Acone) e di Antonia Altavilla (Di Gaeta e Barra) hanno chiesto la conferma della sospensiva. Sul versante opposto il Comune di Avellino e la Prefettura, rappresentati rispettivamente dal legale dell’ente di Piazza del Popolo e dall’avvocatura di Stato che hanno chiesto la revoca del provvedimento di sospensione emesso a metà settembre. I giudici si sono riservati sulla decisione e già nelle prossime ore potrebbe essere emessa l’ordinanza interlocutoria sulla fase cautelare. Infatti il merito della vicenda amministrativa che ha portato alla chiusura dei bar, sarà discussa in un’altra udienza.

Il Comune e la Prefettura di Avellino il 24 agosto scorso revocarono la Scia e chiuso i tre bar dello Stadio Partenio-Lombardi. Tutto era partito dalla richiesta di rinnovo della licenza in vista della nuova stagione calcistica. Stando a quanto emerse il Comune aveva informato il Prefetto dell’adozione del provvedimento del rilascio delle licenze. Ma la risposta da parte dell’Ufficio Territoriale di Governo fu immediata e il Comune di Avellino adottò il provvedimento di chiusura delle tre attività (una ubicata nella Curva Sud e due nelle tribune Montevergine e Terminio) per "grave pericolo per l’ordine e la sicurezza pubblica", ritenuto sussistente dalla Prefettura.