Solofra: notte di paura, a fuoco un'altra auto. E' giallo, si indaga Intorno all'1.30 il rogo della vettura in via Landolfi, i vigili del fuoco evitano il peggio

I Vigili del Fuoco di Avellino intorno alle ore 01'30 della notte appena trascorsa, sono intervenuti a Solofra in via Agostino Landolfi, per un incendio che hanno interessato un'autovettura, una Fiat 500, in sosta nei pressi di un palazzo del posto.

Le fiamme sono state prontamente spente evitando danni alla facciata dell'edificio, mettendo anche in sicurezza l'area.

Sul posto anche i carabinieri che hanno avviato le indagini. Non si esclude nessuna ipotesi al momento.