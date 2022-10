Alla guida di un'auto anneggia segnalatica e scappa: scoperto e sanzionato E' successo a San Martino Valle Caudina. Gli elogi del sindaco alla polizia municipale

Alla guida di un'auto danneggia la segnaletica sulla rotatoria di via Torretiello e scappa senza avvisare le forze dell'ordine. Scoperto dalla polizia municipale di San Martino Valle Caudina, è stato sanzionato per fuga una persona sessantenne di Cervinara e proposto per la sospensione della patente oltre al risarcimento dei danni.

La scoperta dalla municipale mediante incrocio dei dati del sistema di videosorveglianza comunale

Il sindaco ringrazia gli agenti ed il Comandante della polizia municipale, per la particolare e capillare attività di controllo del territorio, cosciente delle innumerevoli difficolta connesse alla carenza di organico: "Il Comune di San Martino Valle Caudina è dotato di un ottimo sistema di videosorveglianza, che prossimamente verrà implementato ed aggiornato grazie ad un finanziamento del Ministero dell'interno ricvuto proprio per dare maggior sicurezza ai cittadini ed un valido strumento alle forze di polizia locali e statali".