Tragedia a Lioni, uomo ritrovato morto tra i boschi La salma recuperata dal Soccorso Alpino e Speleologico della Campania

Il Soccorso Alpino e Speleologico della Campania è intervenuto ieri mattina su richiesta della prefettura di Avellino per la ricerca di una persona scomparsa. In fase di avvicinamento delle squadre territoriali del CNSAS i Carabinieri del comando compagnia di Sant’Angelo dei Lombardi hanno comunicato il ritrovamento del corpo da parte di Carabinieri Forestali in una zona montuosa a cavallo tra i territori comunali di Bagnoli Irpino e Lioni. L’uomo originario di Nusco e residente a Lioni si era allontanato da casa durante la giornata di lunedì. Il CNSAS dopo aver ricevuto le autorizzazioni da parte delle autorità competenti ha recuperato la salma per affidarla ai familiari.

Alle operazioni hanno partecipato i Carabinieri di Lioni, Bagnoli Irpino, Calabritto, Nusco e i Carabinieri Forestali, oltre ad alcuni volontari locali

(foto di repertorio)