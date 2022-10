Elezioni a Pratola Serra, escluso un candidato della lista di Aufiero La Prefettura ha bloccato la corsa per Massimo D'Amore, tantissimi messaggi di solidarietà

Elezioni amministrative a Pratola Serra, escluso dalla prefettura di Avellino il candidato Massimo D’Amore. Le elezioni nel comune irpino che esce da diciotto mesi di commissariamento straordinario per condizionamento mafioso sono “sorvegliate” da Palazzo di Governo.

Sotto la lente d’ingrandimento la verifica di eventuali condizioni di incandidabilità dei 24 in corsa per uno scranno in Municipio. Gli uffici territoriali di Governo, dopo i dovuti controlli, hanno bloccato la corsa ad uno scranno del comune di Pratola Serra per D’Amore. La verifica che è affidata alla Sec (la sottocommissione elettorale) ha escluso il candidato della lista Terra Nuova guidata dall’ex sindaco Antonio Aufiero.

La versione del candidato a sindaco Antonio Aufiero

Il candidato a sindaco Antonio Aufiero su facebook ha espresso massima solidarietà al suo candidato in un post: “Comunico a tutti i cittadini di Pratola Serra che è stato escluso dalla lista il candidato D’Amore Massimo. Avverso tale esclusione sono in corso verifiche ed approfondito accertamento. Nell’interesse principale di Massimo e nell’interesse della lista mi preme pubblicare il Casellario Giudiziale da cui non si evince alcun reato. Tanto è dovuto per dovere di trasparenza e di informazione”.