Fiamme nella scuola elementare di Sperone: lezioni sospese per due giorni L'intervento dei vigili del fuoco di Avellino. Il fuoco partito nel locale dei bidelli

I vigili del fuoco di Avellino nella tarda serata di ieri tre novembre, sono intervenuti a Sperone alla prima traversa di via Sant'Elia, per un incendio in una scuola primaria del posto. Le fiamme si sono sviluppate a causa di un corto circuito. Il rogo è parito nella saletta dei collaboratori scolastici. Fortunatamente, è stato circoscritto immediatamente e i danni sono stati contenuti. Il fumo però ha invaso tutti i locali della scuola ed è stato necessario avviare i lavori di ripristino dei locali. Il dirigente scolastico, dunque, ha ritenuto opportuno sospendere le lezioni per oggi e domani.