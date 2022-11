Incidente sull'Ofantina, scontro tra auto a Nusco: donna in Ospedale Coinvolto anche un bambino nel sinistro, per fortuna rimasto illeso nell'impatto

E' di tre feriti il bilancio dell'incidente avvenuto ieri sull'Ofantina, in Alta Irpinia. L'impatto tra due auto è avvenuto nel territorio di Nusco. La squadra dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Lioni, nella tarda serata di ieri è intervenuta al Km. 341,100, per l'incidente stradale, che ha visto coinvolte due autovetture. A bordo di una viaggiavano un uomo con il figlio piccolo, mentre nell'altra una donna la quale rimaneva ferita e è stata trasportata dai sanitari del 118 intervenuti presso l'ospedale di Sant'Angelo Dei Lombardi per essere sottoposta a cure mediche. Gli altri due occupanti sono stati visitati sul posto ma non hanno fatto ricorso a ricovero ospedaliero. I veicoli incidentati sono stati messi in sicurezza.