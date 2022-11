San Martino, non si ferma all'alt dei carabinieri: 35enne inseguito e bloccato Trovato in possesso con una dose di cocaina e rifiuta gli accertamenti diretti

È stato denunciato in stato di libertà un 35enne della provincia di Benevento, per “Resistenza a Pubblico Ufficiale” e “Rifiuto di sottoporsi a test tossicologico”. Durante un normale controllo alla circolazione stradale, i carabinieri della stazione di San Martino Valle Caudina hanno intimato l’“Alt” a un’auto condotta da un uomo che in un primo momento rallenta, fingendo di fermarsi. Poi, con una manovra improvvisa, il conducente ha ripreso repentinamente la corsa e si è dato alla fuga.

Inseguito dai militari operanti, l’automobilista è stato bloccato poco dopo. Lo stesso, già noto alle Forze dell’Ordine, all’esito dell’immediata perquisizione è

stato sorpreso in possesso di una dose di cocaina e, nonostante l’evidente sintomatologia, ha rifiutato l’invito a sottoporsi agli accertamenti diretti a verificare l’assunzione di stupefacenti. Oltre alla denuncia in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Avellino, al 35enne è stata ritirata la patente e sequestrata l’autovettura.