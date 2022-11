Sparatoria a Montoro, l'obiettivo della banda il blindato delle Poste Il rapinatore ferito, originario di Caserta, è in codice rosso all’ospedale Moscati di Avellino

Continuano senza sosta le indagini della polizia di Avellino sulla sparatoria di Montoro, avvenuta questa mattina, nei pressi dell’ufficio postale del Parco Carratù a Piano di Montoro. Il rapinatore ferito, originario di Caserta, sembrerebbe in codice rosso all’ospedale Moscati di Avellino.

I banditi, 4 in tutto, sono arrivati a bordo di una Fiat 500 X, di colore grigio scuro. Con molta probabilità, l’obiettivo della banda era il blindato che di lì a poco sarebbe arrivato alle Poste della frazione Piano per rifornire le casse dell’ufficio.

La banda era stata già intercettata dalla polizia e quando i banditi si sono accorti di essere seguiti hanno aperto il fuoco.

La sparatoria è avvenuta nel pieno centro abitato, a pochi passi dall’area mercatale. Sono stati esplosi una ventina di proiettili, tre di questi sono finiti in un’abitazione privata.

All’interno della villetta, una famiglia che, come faceva tutte le mattine, si stava preparando per recarsi al lavoro. Un uomo, un professionista, era in cucina e beveva tranquillamente il suo caffè, quando all’improvviso è stato attinto da un proiettile che lo ha sfiorato all’altezza della clavicola. Un miracolo. Solo per un puro caso i tre proiettili che hanno attraversato il vetro del balcone di casa, lo hanno solo sfiorato.

I poliziotti sono riusciti a immobilizzare i rapinatori

Sono stati tenuti fermi proprio nell’atrio della villetta colpita dai proiettili. Dopodiché sono stati portati in questura ad Avellino.

Ora il lavori degli agenti della squadra Mobile, guidati dal dirigente Gianluca Aurilia, sono al lavoro per cercare di ricostruire quanto accaduto. Utile saranno comunque le immagini delle telecamere posizionate in quella zona.

Intanto, si attendono anche le decisioni del magistrato sull’arresto.