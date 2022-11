Detenuto aggredisce compagno di cella e un prete: al via la perizia psichiatrica A dicembre verrà conferito l'incarico al perito per valutare la capacità processuale dell'imputato

Aggredisce un compagno di cella a Bellizzi Irpino e un parroco nell’ospedale di Solofra: il 20 dicembre verrà conferito l’incarico al dottore Francesco Saverio dal giudice monocratico del tribunale di Avellino, Gennaro Lezzi per valutare se l’imputato S.P. è in grado di affrontare il processo.

Il dottore Saverio deve valutare anche la capacità di intendere e volere del detenuto ventiseienne di origini napoletane, ma a lungo ristretto nel carcere irpino, al momento dell'aggressione. Il 26enne, difeso dall’avvocato Rolando Iorio, è accusato di lesioni per aver colpito con dei pugni il parroco, ricoverato anche lui all'ospedale "Landolfi", per futili motivi mentre percorreva il corridoio dell'ospedale. Il parroco ha riportato una frattura nasale con 22 giorni di prognosi.