Il Covid-19 non è sparito in Irpinia, contagi sempre allarmanti ad Avellino

Il Covid non è sparito in Irpinia e la conferma arriva dal puntuale bollettino giornaliero dell'Asl di Avellino. Questi i dati delle ultime 24 ore: su 797 tamponi sono risultate positive 166 persone. Dati che non consentono di abbassare la guardia in particolare ad Avellino e Ariano.

Ecco la mappa dei contagi comune per comune:

Aiello del S. 3

Andretta 1

Ariano Irpino 8

Atripalda 7

Avella 3

Avellino 22

Bisaccia 1

Bonito 2

Cairano 1

Candida 1

Carife 1

Castel Baronia 1

Castelfranci 1

Castelvetere sul C. 1

Cervinara 7

Chianche 1

Contrada 1

Conza della C. 1

Domicella 1

Flumeri 1

Frigento 3

Grottaminarda 3

Grottolella 2

Guardia Lombardi 3

Manocalzati 3

Mercogliano 10

Mirabella E. 2

Montecalvo I. 2

Monteforte Irpino 5

Montefusco 3

Montella 4

Montemarano 1

Montemiletto 3

Montoro 1

Morra De Sanctis 1

Moschiano 2

Mugnano del C. 1

Nusco 2

Pago del Vallo di L. 1

Petruro I. 3

Pietrastornina 1

Prata P.U. 1

Pratola Serra 2

Quadrelle 1

Rotondi 1

San Martino V.C. 6

San Potito Ultra 1

Santa Paolina 1

Sant'Angelo dei L. 3

Serino 5

Sirignano 1

Solofra 2

Sperone 4

Sturno 5

Summonte 3

Taurano 1

Taurasi 2

Torella dei L. 2

Torre Le Nocelle 2

Trevico 1

Vallata 1