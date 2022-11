Bomba d'acqua ad Avellino: allagamenti e rami di alberi caduti a Viale Italia Scuole e parchi pubblici chiusi. Rischio frane e colate di fango

Emergenza maltempo in Campania. Ad Avellino, dove piove incessantemente dalle prime ore del mattino, le scuole sono chiuse, così come i parchi cittadini e il Campo Coni. Il sindaco Gianluca Festa ha firmato ieri l’ordinanza n. 546 con la quale ha disposto la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado Su tutto il territorio provinciale sono già al lavoro le squadre dei vigili del fuoco. Al momento non si segnalano particolari criticità nelle zone più a rischio, come Monteforte Irpino, il Vallo Lauro e Celzi di Forino. In città si registrano però allagamenti di scantinati e abitazioni e rami di alberi caduti, soprattutto lungo Viale Italia. L'allerta meteo di colore arancione suggerisce prudenza da parte dei sindaci, specie dopo gli ultimi eventi alluvionali di Monteforte verificatisi lo scorso agosto. Secondo la Protezione Civile della Regione Campania, si potrebbero verificare anche frane, colate rapide di fango e innalzamento dei livelli dei corsi d'acqua.

Disagi anche per i collegamenti con le isole

La prevista burrasca che ha colpito in queste ore l'Italia ha provocato il blocco dei collegamenti marittimi nel golfo di Napoli rendendo di fatto isolate Ischia e Procida. Tanti in queste ultime ore gli interventi dei vigili del fuoco di Napoli; tutte le squadre della provincia sono fuori e ci sono 24 interventi in coda. Per l'emergenza è stata istituita al 115 una squadra di 8 persone in sala operativa in comunicazione continua con i cittadini che richiedono soccorso. Dopo le prime navi partite stanotte l'intensificarsi del vento, che ha raggiunto punte di 70/80 chilometri orari rendendo il mare molto mosso fino a forza 7/8 e con onde alte sino a 4 metri, ha provocato lo stop di tutte le corse effettuate dai mezzi veloci e dalle navi, sia da Napoli che da Pozzuoli. Al momento solo un traghetto, partito da Pozzuoli, sta raggiungendo il porto di Ischia ma quasi tutti i collegamenti previsti per il resto della giornata risultano sospesi o in attesa di conferma da parte della compagnie di navigazione.