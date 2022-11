Maltempo: protezione civile flumerese all'opera nella Baronia Viabilità ad altissimo rischio in Irpinia soprattutto nelle aree interne

Viabilità ad altissimo rischio in Irpinia a causa della pioggia torrenziale di queste ore, con la presenza di precipitazioni diffuse a carattere di rovescio e temporale anche di forte intensità. Strade monitorate soprattutto nelle zone più critiche e famigerate della provincia di Avellino.

Massima attenzione alle aree interne

Da stamane in campo attivamente impegnati i volontari della protezione civile flumerese, i quali hanno liberato da rami e detriti alcune strade interpoderali, in modo particolare nella Baronia. Tra gli interventi anche il soccorso ad una donna rimasta con la vettura in panne a causa della forte pioggia.

Allerta meteo che resta attivo fino alla mezzanotte di oggi

Il livello è arancione su tutta la Campania. Massima attenzione anche alle raffiche di vento in atto. E’ di ieri il forte richiamo della Protezione Civile della Regione Campania ai Sindaci alla massima attenzione, con l'attivazione dei centri operativi comunali e l'attuazione di tutte le norme previste dai piani di protezione civile per la prevenzione e mitigazione dei principali scenari di evento ed effetto al suolo. Sono possibili infatti in queste ore, frane, colate rapide di fango, instabilità di versante anche profonde oltre ad allagamenti, esondazioni, innalzamento dei livelli dei corsi d'acqua, significativi ruscellamenti con trasporto di materiale, voragini per fenomeni di erosione e inondazioni.