Lacedonia, i Forestali soccorrono una poiana ferita Dopo l’ispezione veterinaria, è stato trasportato presso il Centro Raccolta e Recupero Rapaci

Ancora una volta i Carabinieri Forestali corrono in soccorso agli animali in difficoltà. I militari della stazione Forestale di Lacedonia, su richiesta pervenuta da un cittadino, sono intervenuti in località boschiva di quel comune, dove una poiana era caduta senza più riuscire a spiccare il volo a causa di una frattura a un’ala.

Difficili le operazioni di soccorso a causa della reticenza del rapace che, dopo l’ispezione veterinaria, è stato trasportato presso il Centro Raccolta e Recupero Rapaci di Napoli per una più accurata diagnosi sulle sue condizioni di salute.