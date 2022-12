Auto in fiamme all'alba a Pago del Vallo di Lauro: si indaga Le fiamme hanno interessato una Hyundai i20

Sono in corso accertamenti da parte dei carabinieri per un incendio divampato all'alba di oggi a Pago del Vallo di Lauro. Le fiamme hanno interessato una Hyundai i20, parcheggiata in Via Masseria.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Baiano ed i Vigili del Fuoco, che hanno provveduto rispettivamente ad acquisire elementi utili per le indagini e a spegnere le fiamme