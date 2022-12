Drogato alla guida, causa incidente: assolto dal tribunale di Avellino Gli avvocati hanno evidenziato la nullità del verbale delle forze dell'ordine

Un pluripregiudicato, di 45 anni, nato a Pomigliano d'Arco, residente a Castello di Cisterna, è stato assolto nella giornata di oggi dal Tribunale di Avellino, presieduto dal giudice Cozzino.

Nei suoi confronti era stato aperto un processo penale in quanto in data 6 ottobre 2019 aveva causato un incidente stradale a Roccabasecerana, con il coinvolgimento di più autovetture. Ad avere la peggio era stato proprio il quarantacinquenne di Castello di Cisterna che in considerazione delle gravi lesioni riportate veniva trasportato d'urgenza al Pronto Soccorso dell'Ospedale Moscati di Avellino.

A seguito dell'acquisizione del referto medico del Pronto Soccorso da parte del Comandante della Polizia Municipale di Roccabascerana, maresciallo Maggiore Maffei, prontamente intervenuto sul luogo del sinistro, si veniva a conoscenza del fatto che proprio N.G. si era posto alla guida in stato di alterazione psicofisica dovuto all'uso di sostanze stupefacenti.

Il quarantacinquenne è stato quindi denunciato a piede libero. Dopo ben 5 udienze celebratesi dinanzi al Tribunale di Avellino, nella giornata di oggi N.G. è stato mandato assolto.

Fondamentale l'eccezione sollevata in aula, nel corso proprio dell'esame del teste di P.G. intervenuto nella immediatezza del sinistro, dal difensore del pluripregiudicato, l'avvocato Rolando Iorio, coadiuvato dall'avvocato Assia Iannaccone, che ha evidenziato la nullità del verbale redatto dalle Forze dell'Ordine e di tutti gli atti a seguire.

Il Pubblico Ministero presente in aula aveva invece chiesto la condanna a pena detentiva di N.G. che, invece, grazie ad un cavillo sollevato dalla difesa. è stato mandato assolto.