Tenta il suicidio sul Raccordo: anziano salvato in extremis Tragedia sfiorata sul raccordo Avellino Salerno

In preda a forti crisi depressive, un anziano ha tentato il suicidio nel pomeriggio di ieri nei pressi dello svincolo autostradale Salerno- Avellino. L'81enne si è posto al centro della carreggiata, tentando di farsi travolgere dalle auto in corsa. Salvato dai carabinieri di Mercato San Severino, allertati da alcuni passanti. Solo grazie all'arrivo dei militari si è evitato il peggio. Disagi per gli automobilisti in transito che si sono trovati nel mezzo della carreggiata l'uomo , e che sono riusciti a schivarlo.