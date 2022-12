Accusato di violenza sessuale su minore: condannato a 8 anni di reclusione E' accusato di aver condotto due sorelline bulgare in una stanza di un bed & breakfast per abusarle

Condannato a 8 anni di reclusione L.M.G. 47enne di origini domenicane, residente in Alta Irpinia, per violenza sessuale su due sorelline bulgare. Il 47enne difeso dall’avvocato Alfonso Laudonia – che si è sempre professato innocente – è stato condannato dal tribunale di Avellino, in composizione collegiale presieduto dal giudice Lucio Galeota, a latere Gennaro Lezzi e Elena Di Bartolomeo, anche al pagamento di una provvisionale immediatamente esecutiva, oltre all’interdizione perpetua dai pubblici uffici. Il pubblico ministero Lorenza Recano aveva chiesto 8 anni di reclusione. Le due ragazzine, oggi maggiorenni, si sono costituite parte civile e sono state rappresentate dagli avvocati Innocenzo Massaro e Claudio Frongillo.

La misura degli arresti domiciliari

Nel corso dell’interrogatorio di garanzia, svoltosi dinanzi al gip Fabrizio Ciccone, il 47enne aveva risposto a tutte le domande. Negando ogni addebito, ed escludendo di aver condotto le due ragazzine - 12 e 13 anni - in una stanza di un bed & breakfast di Nusco per abusare di loro. Le indagini erano partite dopo le denunce delle madri e le dichiarazioni delle presunte vittime. Circostanze confermate nel corso dell’istruttoria dibattimentale. Il cittadino straniero finito ai domiciliari, fu scarcerato dal tribunale del Riesame di Napoli.