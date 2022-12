Montoro, trovata morta nel letto: da mesi non si avevano sue notizie Era morta da tempo. Ieri la tragica scoperta a Borgo di Montoro

Da tempo non si avevano sue notizie, ieri la tragica scoperta del suo corpo senza vita, nel letto di casa sua. E' accaduto alla frazione Borgo di Montoro. Si tratta di una 79enne ucraina. Viveva da sola in una abitazione di sue proprietà in via Mercatello.

Qui aveva acquistato una casa dove abitava da sola. Prima di arrivare nel comune irpino aveva vissuto a Salerno. Ieri mattina, dopo l’ennesimo tentativo andato a vuoto di mettersi in contatto con la madre, la figlia che vive in Ucraina ha chiesto l’intervento di carabinieri e polizia locale. L’ingresso nell’abitazione di via Mercatello ha portato alla scoperta del corpo senza vita della 79enne. La signora Anna era riversa sul letto. Un malore non le ha lasciato scampo. Il corpo senza vita della 79enne è stato trasferito al cimitero cittadino.

Dolore nella cittadina della Valle dell’Irno dove la 79enne risiedeva da sei anni.