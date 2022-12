Va in escandescenza nella cella del tribunale di Avellino: assolto Il pubblico ministero aveva chiesto un anno e quattro mesi di reclusione

Accusati di danneggiamento, oltraggio a pubblico ufficiale e minaccia: M.G. 22enne di San Martino Valle Caudina è stato assolto dal Giudice Monocratico del Tribunale di Avellino, Vincenza Cozzino con la formula “per non aver commesso il fatto”. Condannato, invece, ad anni 1 e mesi 3 di reclusione il coimputato D.M.F. 25enne di Napoli.

La ricostruzione dei fatti

I fatti risalgono al mese di Settembre 2019 quando i due giovani, entrambi detenuti, si trovano ristretti nelle camere di sicurezza del Tribunale di Avellino in attesa dei rispettivi processi. I due, che non si conoscevano, secondo l'assunto accusatorio, ma spazientiti dalla lunga attesa prima di essere tradotti in aula, avrebbero intrapreso una serie di condotte contro gli agenti di polizia penitenziaria. In particolare i due giovani, dall'interno delle camere di sicurezza, avrebbero cominciato a minacciare ed offendere gli agenti della penitenziaria, nonché a dare calci contro le pareti delle camere di sicurezza tanto da rompere lo spioncino presente sulle porte. I due furono denunciati per danneggiamento aggravato, oltraggio a pubblico ufficiale, violenza e minaccia a pubblico ufficiale. Nella mattinata di ieri il Tribunale di Avellino ha mandato assolto M.G. per non aver commesso il fatto.

La difesa

Fondamentali le argomentazioni sostenute dal suo difensore, l'avvocato Rolando Iorio, il quale ha evidenziato la assoluta estraneità del proprio assistito ai fatti contestati. L'avvocato Iorio ha inoltre ritenuto doveroso precisare che il giovane M.G. era stato assolto con formula piena anche nel processo per rapina durante la cui celebrazione si sarebbero verificati gli episodi di danneggiamento delle camere di sicurezza e di oltraggio ai Pubblici Ufficiali. Il Pubblico Ministero presente in aula aveva invece chiesto una condanna ad anni 1 e mesi 4 per entrambi gli imputati. D.M.F., difeso da altro difensore, è stato invece condannato alla pena ad 1 anno e 3 mesi di reclusione.