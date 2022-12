Imprenditore trovato morto, oggi l'autopsia sul corpo di Giuseppe Cipolletta Attesa per i funerali . Da chiarire la causa del decesso

Sarà eseguita oggi pomeriggio l’autopsia sul corpo di Giuseppe Cipolletta, l’imprenditore edile ottantaseienne ritrovato cadavere sul Monte Terminio. La salma si trova all’obitorio dell’ospedale Moscati. La Procura della Repubblica ha conferito l’incarico al medico legale, Carmen Sementa.

Gli accertamenti irripetibili potranno chiarire la causa del decesso dell’anziano. Potrebbe essere stato un malore a colpire il noto imprenditore avellinese, che è stato ritrovato dai vigili del fuoco senza vita sulle montagne del Serinese, dopo oltre dodici ore di ricerche scattate dalla sera di Santo Stefano. Era riverso a faccia in giù in un ruscello.

La sua auto è stata recuperata a circa cinquecento metri dal luogo del rinvenimento del corpo. La vettura, una Citroen Cx, aveva una ruota in bilico su un dirupo. Gli inquirenti indagano sulle ultime ore dell’uomo. Giuseppe Cipolletta ha fatto anche una telefonata a uno dei figli nel corso della serata di due giorni fa (intorno alle 23), dicendo di trovarsi su un muretto di fronte a degli alberi alti e un fiume.

La morte di Giuseppe Cipolletta ha lasciato tutti sgomenti. L'uomo, ex costruttore, era conosciuto da tanti. Persona stimata e ben voluta da tutti. Dopo l’autopsia la salma sarà restituita ai familiari per poter celebrare il rito funebre.