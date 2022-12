L'ultimo saluto a Carlo Clemente: lutto cittadino a San Martino per i funerali Domani alle ore 11 le esequie per l'operaio morto a Terni

Domani mattina alle ore 11 nel Santuario Regina della Pace di San Martino Valle Caudina si terrano i funerali di Carlo Clemente l’operaio di 36 anni, dipendente della Ispea, una ditta che lavora in subappalto per la Snam, che ha perso la vita mentre era impegnato in un cantiere per il posizionamento del metanodotto in una zona al confine tra i territori di Orvieto e Castelviscardo. Per il tempo del funerale il sindaco di San Martino valle Caudina Pasquale Pisano ha proclamato il lutto cittadino. "Siamo distrutti - spiega Pisano - . La nostra comunità intera piange un giovane concittadino. Ho proclamato il lutto cittadino in segno di vicinanza per i familiari, distrutti da questo immenso dolore". Il giovane, che lascia moglie e due figli piccoli, è caduto da una altezza di cinque metri. Secondo una prima ricostruzione avrebbe battuto la testa. I carabinieri della stazione di San Martino Valle Caudina hanno avuto il difficile compito di comunicare la tragica notizia ai familiari dell'operaio che questa mattina si sono recati a Terni per il riconoscimento della salma.