Mercogliano, tentato omicidio di Capodanno: i due indagati restano in carcere Il gip Paolo Cassano ha convalidato la misura cautelare in carcere. Iannuzzi chiede scusa

Tentato omicidio di Capodanno, il gip del tribunale di Avellino Paolo Cassano, ha convalidato la misura cautelare in carcere per i due indagati, accusati di tentato omicidio e lesioni gravissime. Restano in carcere il 31enne Nico Iannuzzi e il 28enne Luca Sciarrillo dopo il lungo interrogatorio a cui si sottoposti in mattinata e nel corso del quale hanno fornito la loro versione dei fatti. Iannuzzi ha chiesto “scusa per la sua azione-reazione”.

Le condizioni critiche

Roberto Bembo, il 21enne di Mercogliano, brutalmente aggredito dai due fermati, è tutt’ora in condizioni critiche e continua a lottare tra la vita e la morte nel reparto di terapia intensiva dell’ospedale Moscati di Avellino. Gravissimi i danni provocati dall’arresto cardiocircolatorio – durato 16 minuti - subito da Roberto Bembo appena arrivato al pronto soccorso del nosocomio di Avellino.

Tutta la comunità prega per Roberto

In tanti pregano per Roberto, affinché le sue condizioni migliorino e riesca a superare questo momento difficile. Sulle pagine social in tanti hanno affidato una preghiera. Preghiere che vanno ad aggiungere a quelle di Don Vitaliano Della Sala e a quelle del sindaco di Mercogliano, Vittorio D’Alessio.