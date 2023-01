Accoltellato a Capodanno, l'abate di Montevergine: esiste un perdono per tutti Don Riccardo Guariglia si è recato in ospedale a far visita al giovane Roberto Bembo

“Esiste un perdono per tutti, perché ci sono due famiglie distrutte”. Sono le parole dell’abate di Montevergine, Luca Guariglia che questa mattina si è recato all’ospedale Moscati di Avellino a far visita al giovane Roberto Bembo, ricoverato dal giorno di Capodanno, in seguito a un accoltellamento. «Sto tornando proprio ora dall’ospedale ospedale - ha detto - ho voluto dare conforto sia alla famiglia del giovane che allo stesso ragazzo. Ho notato la solidarietà dei tanti giovani accorsi in ospedale e ho riflettuto sul fatto che in loro c’è tanto bene e la malvagità arriva soltanto quando sono in gruppo. Perciò io dico loro di dover ascoltare di più i loro genitori, gli insegnanti. Questo episodio deve insegnare loro - ha aggiunto Guariglia - che ogni azione ha un epilogo”. Guariglia si è rivolto ai giovani e con un toccante messaggio ha parlato al cuore della famiglia di Bembo. Intanto domani è in programma una fiaccolata e una veglia di preghiera organizzate dalla comunità mercoglianese.