Avellino: novità per un esterno in uscita Si corre verso la sessione invernale di calciomercato

Il giusto equilibrio per numeri e qualità da garantire alla rosa per la seconda parte della stagione: il direttore sportivo dell'Avellino, Mario Aiello, è al lavoro per definire le prime uscite dopo aver già chiuso un'operazione lungo il mese, ovvero l'arrivo di Marco Sala dal Como a titolo definitivo. L'operazione sarà ufficializzata con il via della sessione invernale di calciomercato, fissato per venerdì. Antonio De Cristofaro vivrà con il Latina il girone di ritorno della Serie C. Il centrocampista andrà a caccia della continuità dopo un anno aperto da protagonista nella corsa promozione dei lupi e chiusa già nelle prime ore del mese di marzo quando nella gara contro la Juventus Next Gen rimediò la rottura del crociato: intervento, recupero, allenamenti in gruppo e match con la Primavera biancoverde, ora la ricerca del cambio di passo in terza serie per tornare in Irpinia dopo 6 mesi in prestito. L'Avellino ha definito con il Latina anche un'altra operazione, la cessione a titolo definitivo di Sonny D'Angelo. Il siciliano firmerà un biennale con i pontini. Titolo definitivo pure per l'uscita di Matteo Marchisano. Acquistato in estate dal Napoli, l'esterno non ha mai trovato spazio nelle rotazioni di Raffaele Biancolino e si trasferirà al Giugliano. Emmanuel Gyabuaa tornerà all'Atalanta Under 23 e, rispetto alle prime indicazioni di un ritorno in C, spunta la conferma in Cadetteria. C'è la prospettiva Mantova, dove il centrocampsita può ritrovare Francesco Modesto, da una settimana nuovo allenatore dei virgiliani. Su Facundo Lescano c'è il pressing dell'Olimpia Asuncion. Il club paraguaiano ha già trovato l'accordo con l'Avellino per il valore del cartellino (un milione di euro), ma l'argentino appare deciso a restare in Italia, ma è tutto in evoluzione. Sono solo le prime valutazioni e i primi accordi di una sessione invernale di riequilibrio per quantità e caratteristiche nella rosa biancoverde.