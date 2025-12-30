Avellino, alla biblioteca provinciale la donazione del Fondo Andrea Massaro Buonopane: grazie alla famiglia

Il Consiglio Provinciale, nel corso della seduta odierna, ha approvato all’unanimità la proposta di donazione di materiale bibliografico "Fondo Andrea Massaro" alla Biblioteca Provinciale “Scipione e Giulio Capone” di Avellino.

“Abbiamo accolto subito con favore l’iniziativa della famiglia del compianto Andrea Massaro, figura di spicco del mondo culturale irpino – dichiara il presidente della Provincia, Rizieri Buonopane -. Grazie a questa donazione si va ad arricchire il nostro patrimonio librario, che è già straordinario, con altri preziosi volumi e ricerche dell’indimenticato storico, personalità dalle superlative qualità umane. Doveroso e sentito il ringraziamento alla famiglia”.

Nel corso della seduta, il consigliere provinciale Franco Di Cecilia, oltre a ricordare la figura di Andrea Massaro, ha espresso parole d’elogio nei confronti degli eredi e ha proposto l’attribuzione di un riconoscimento ufficiale alla famiglia. Proposta accolta con favore dal presidente Buonopane e dall’intero Consiglio Provinciale.