Crisi idrica, Franza: "Giorno importante per Irpinia e Sannio, la lotta paga" "Un risultato di grande rilievo, il Governo ha recepito integralmente le nostre istanze"

"Una notizia attesa da troppo tempo e che segna un punto di svolta concreto per i territori dell’Irpinia e del Sannio. La Camera dei Deputati ha approvato un ordine del giorno alla manovra di bilancio interamente dedicato alla crisi idrica che da anni colpisce queste aree".

E' stato il sindaco di Ariano Irpino Enrico Franza, (leggi qui), colui che aveva organizzato il sit-in a Roma il 10 dicembre scorso ad annunciarlo per primo oggi con soddisfazione attraverso un video.

"Un risultato di grande rilievo, perché il Governo ha recepito integralmente le istanze avanzate dai sindaci, messe nero su bianco in un documento condiviso e consegnato ufficialmente nelle scorse settimane al Ministero delle Infrastrutture.

Dal confronto istituzionale agli impegni scritti. Il provvedimento approvato oggi è il frutto di un percorso istituzionale preciso. Durante l’incontro a Roma al Ministero delle Infrastrutture, una delegazione di sindaci ha consegnato personalmente il documento al Sottosegretario Tullio Ferrante, illustrando con chiarezza criticità e richieste del territorio.

Quel viaggio, che qualcuno aveva definito con superficialità una “scampagnata”, oggi trova una risposta nei fatti. Non ironia, ma azione istituzionale concreta, che ha portato a risultati tangibili.

Cosa prevede l’ordine del giorno: L’ordine del giorno approvato contiene impegni fondamentali:

l’istituzione di un fondo straordinario per il rifacimento delle reti idriche, oggi fortemente compromesse;

il coinvolgimento del Commissario straordinario nazionale per la gestione degli interventi;

l’impegno a valorizzare e tutelare le risorse idriche locali, valutando anche una revisione dei volumi d’acqua trasferiti verso altri territori, se necessario.

Un risultato che supera gli schieramenti. Per questo traguardo viene espresso un sentito ringraziamento all’onorevole Marta La Fascina e al Sottosegretario Tullio Ferrante, per la serietà dimostrata e per aver mantenuto gli impegni assunti.

Quello raggiunto oggi è anche un messaggio politico chiaro: quando c’è reale collaborazione tra istituzioni, i risultati arrivano. Di fronte alla tutela degli interessi delle comunità non esistono colori politici o appartenenze, ma solo il dovere di lavorare insieme per risolvere i problemi delle persone. La strada è tracciata. Avanti così".