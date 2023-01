Monteforte: asta ristorante Pagliarone, il sindaco Giordano è tra gli indagati Iscrizione effettuata dopo le dichiarazioni rese da Pascale al pm dell’antimafia

Clan Partenio, nel corso della prima udienza svoltasi nel tribunale di Avellino è emersa l’iscrizione nel registro degli indagati del sindaco di Costantino Giordano per estorsione nei confronti del suo ex socio Gennaro Pascale, nella società Monteforte srl che acquisì il ristorante Pagliarone finito all’asta. A comunicarlo il pubblico ministero dell’antimafia Simona Rossi a margine dell’udienza nel corso della quale sono stati ascoltati i primi sei testi citati dall’avvocato Gaetano Aufiero.

La circostanza rappresentata dalla Procura Antimafia dopo che nella precedente udienza proprio lo stesso magistrato si era riservato di verificare la posizione di Giordano in relazione alla sua escussione come teste della lista di difesa di Nicola Galdieri, (gli avvocati Aufiero e Perone) in particolare sulla base delle dichiarazioni rese da Livia Forte e dalla delega assegnata ai Carabinieri dalla Dda per riscontarle. L'iscrizione è stata effettuata dopo le dichiarazioni rese da Gennaro Pascale, suo ex socio.

Dichiarazioni dalle quali emerse il pagamento di una somma di denaro a Nicola Galdieri per scongiurare la sua partecipazione all'asta del Pagliarone. Dunque il 30 gennaio prossimo, Giordano dovrà comparire in aula assistito da un avvocato.