"Ti uccido", picchiato e minacciato l'inviato di Striscia Luca Abete L'aggressione ad Afragola dove Abete stava realizzando un servizio sugli "equilibaristi"

È sempre più difficile denunciare le illegalità nel Napoletano. Se n'è reso conto ancora una volta l'inviato di striscia La Notizia, l'avellinese Luca Abete violentemente picchiato ad Afragola dal titolare di un bar.

Abete stava realizzando un servizio – andato in onda nella puntata di ieri sera – sul fenomeno dei cosiddetti «equilibaristi», cioè di “quei baristi che in barba a qualsiasi norma effettuano consegne in bicicletta con il vassoio tra le mani, mettendo in pericolo se stessi e gli altri”.

Abete colpito con calci e schiaffi

L’inviato di Striscia, «dopo aver immortalato e intervistato uno di questi ragazzi, si è recato dal gestore del bar a chiedere spiegazioni. “Vattene, altrimenti ti rompo i denti. Ti uccido! Se ne deve andare altrimenti gli sparo!”, urla l’uomo, poi si scaglia contro di lui con calci e uno schiaffo in pieno volto. Visibilmente scosso per l'accaduto Luca Abete si è poi allontanato con la sua troupe. A lui la solidarietà della nostra testata giornalistica.