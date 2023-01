Accoltellato a Capodanno, si prega e si lotta per Roberto Bembo Ancora gravi le sue condizioni. la comunità prega per lui

Non si smette di pregare. C’è una comunità intera, giovani, amici e parenti che pregano per una ripresa di Roberto Bembo, il 21enne ricoverato in gravi condizioni nel reparto di Rianimazione all’ospedale Moscati di Avellino.

Il personale sanitario, il pool dei medici del Moscati monitorano la situazione clinica costantemente.

Intanto, la comunità si è mobilitata per Roberto. Dopo la fiaccolata di domenica a Mercogliano, sono comparsi striscioni all’ospedale e allo stadio. In tanti hanno voluto manifestare la vicinza alla famiglia e agli amici di Roberto Bembo un momento intenso e nel cuore di tutti la speranza che quanto prima arrivi la buona notizia.