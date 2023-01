Incidente in A16: scontro tra camion all'alba a Monteforte, autostrada chiusa L'incidente alle 5 di questa mattina. Uno dei due camionisti in ospedale, riaperta dopo un'ora l'A16

I Vigili del Fuoco di Avellino subito dopo le ore 05'00 di oggi 11 gennaio, sono intervenuti sull'autostrada A 16, Napoli - Canosa, al Km. 34 in direzione Napoli, nel territorio del comune di Monteforte Irpino, per un incidente stradale che ha visto coinvolti due camion in un tamponamento, di cui uno trasportava legna. Nel violento impatto l'autista del camion che ha tamponato, originario di Roma, rimaneva incastrato nelle lamiere della cabina, e dopo essere stato estratto è stato affidato ai sanitari del 118 interventi i quali lo hanno subito trasportato presso l'ospedale Moscati di Avellino per le cure del caso. Mentre il conducente del camion della legna, proveniente da Andria e diretto a Somma Vesuviana, non ha riportato grosse conseguenze. L'autostrada è rimasta chiusa nella corsia in direzione Napoli per circa un'ora, durante le operazioni di soccorso, e per la messa in sicurezza ed il recupero dei due veicoli ci sono volute circa tre ore.