Si Può Monteforte: "Fiduciosi nella magistratura, siamo al fianco del sindaco" Il gruppo consiliare fa quadrato attorno a Costantino Giordano

Il gruppo consiliare di Maggioranza, Monteforte Si Può, fa quadrato attorno al Primo Cittadino Costantino Giordano. I componenti della maggioranza consiliare hanno espresso la propria posizione in una nota firmata dal capogruppo Angelo Damiano.



«Siamo uniti e facciamo quadrato attorno al nostro Sindaco: sappiamo chi è Costantino Giordano, conosciamo la sua integrità morale e non c’è nulla che possa scalfire questa nostra profonda consapevolezza. Siamo pienamente fiduciosi dell’operato della Magistratura: nelle sedi opportune il nostro Sindaco chiarirà la sua posizione in relazione ai fatti contestati che – sottolineiamo – nulla hanno a che vedere con la sua attività di Sindaco e Amministratore. A questo proposito, riteniamo doveroso specificare che la sua e la nostra attività amministrativa non subirà alcuna ripercussione: nulla sarà pregiudicato poiché, come sempre, continueremo a lavorare per il bene della comunità, secondo la legalità e la trasparenza che da sempre contraddistinguono il nostro operato. Respingiamo al mittente le accuse strumentali che in queste ore abbiamo appreso a mezzo stampa e a mezzo social: riteniamo che questo non sia il momento di fare inutile accattonaggio politico, ma siamo invece fermamente convinti e determinati ad andare avanti nella nostra attività amministrativa, a sostegno del programma che intendiamo realizzare per la nostra città e la nostra comunità».