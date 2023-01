Morte Bembo, Festa: "Non mi rassegno all'idea che si possa morire così" Il cordoglio e il dolore del sindaco di Avellino

"La notizia della morte di Roberto sconvolge un’intera comunità. Da padre non posso rassegnarmi all’idea che un ragazzo della sua età possa aver perso la vita in un modo così assurdo, a causa di un gesto così sconsiderato e atroce. Le istituzioni non possono assistere inermi a notizie di questo tipo. E con le famiglie e le scuole bisogna compiere ogni azione che possa estirpare alla radice ogni comportamento violento nelle relazioni tra coetanei e tra persone in generale

Il mio pensiero adesso va alla famiglia di Roberto, ai suoi amici, alla sua comunità a cui mi stringo con rispetto".

Lo scrive sulla sua pagina facebook il sindaco Gianluca Festa apprendendo della notizia della morte del 21enne accoltellato a Capodanno