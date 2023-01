Borsa griffata in vendita online a prezzi stracciati: truffata ragazza di Nusco I carabinieri hanno denunciato una ventenne della provincia di Monza Brianza

I Carabinieri della Stazione di Nusco, prendendo spunto dalla denuncia sporta da una ragazza del luogo, hanno denunciato una ventenne della provincia di Monza Brianza per “truffa”: avrebbe fraudolentemente pubblicato su un sito online l’annuncio per la vendita di una borsa di un notissimo marchio, riuscendo a persuadere la potenziale acquirente che, convinta che si trattasse di un buon affare, non esitava a procedere all’acquisto.

Ma, incassati i 300 euro versati su carta prepagata, la proponente faceva perdere le proprie tracce, rendendosi irreperibile su tutte le utenze fornite all’incolpevole acquirente.

Solo a questo punto la vittima non aveva più alcun dubbio circa il raggiro in cui era incappata e denunciava l’accaduto ai Carabinieri.

A seguito di mirate indagini, i militari sono riusciti ad identificare la presunta truffatrice che è stata deferita in stato di libertà alla competente Autorità Giudiziaria.

Truffa online sulla motozappa: nei guai 25enne di Reggio Calabria

Sempre per il reato di truffa, i Carabinieri della Stazione di Frigento hanno denunciato una 25enne della provincia di Reggio Calabria: un uomo, dovendo acquistare una motozappa, è stato attratto da un’offerta pubblicata su un sito online, effettuando il pagamento di circa 1.000 euro mediante ricarica su carta prepagata.

Ricevuta la somma pattuita, il proponente non ha consegnato la macchina agricola e si è reso irreperibile.

Attraverso una serie di accertamenti i Carabinieri sono riusciti ad identificare la presunta truffatrice (già nota alle Forze dell’Ordine) che è stata quindi deferita in stato di libertà.

Si ricordano ancora una volta gli utili consigli riportati con l’iniziativa “Difenditi dalle truffe”, nata per forte volontà del Comando Provinciale dei Carabinieri di Avellino. È importante saper riconoscere le situazioni più a rischio e, di conseguenza, i comportamenti da assumere, diffidando sempre degli acquisti oltremodo convenienti, trattandosi verosimilmente di una truffa o di prodotti rubati.