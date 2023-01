Giù dal balcone, muore donna di 52 anni: Solofra sotto choc Inutili i soccorsi. La donna è morta cadendo al suolo

Risveglio tragico a Solofra, comune in provincia di Avellino, dove una donna di 52 anni si è lanciata dal balcone di un appartamento a Solofra. Il violento impatto al suolo, dopo il volo di alcuni metri, non le ha lasciato scampo.

La tragedia si è consumata in un palazzo della città della concia. Sono intervenuti i sanitari del 118, ma hanno potuto solo constatare il decesso della 52enne. Sul posto anche i carabinieri e gli agenti della polizia municipale. Si indaga per accertare le cause che avrebbero indotto la donna a lasciarsi cadere nel vuoto.