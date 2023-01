Omicidio di Capodanno, domani l'autopsia sul corpo di Roberto Bembo Ai tre indagati la procura contesta l'omicidio volontario aggravato dai futili motivi

MERCOGLIANO – Omicidio Roberto Bembo, il pubblico ministero Vincenzo Toscano ha disposto il conferimento dell'incarico per l’accertamento peritale irripetibile sulla salma del ventunenne di Mercogliano, deceduto alle ore 19.40 di ieri sera dopo undici giorni di agonia nel Reparto di Terapia Intensiva del Moscati. Domani mattina alle ore 12 verrà conferito l’incarico al medico legale Carmen Sementa che, subito dopo procederà con l’autopsia sul corpo del 21enne deceduto per le gravi ferite subite nell'accoltellamento avvenuto a Capodanno.

Le accuse più gravi

La Procura di Avellino procede per omicidio volontario aggravato dai futili motivi nei confronti di Niko Iannuzzi, autore materiale del ferimento mortale, Luca Sciarrillo e suo fratello maggiore Daniele Sciarrillo (ai domiciliari per detenzione di sostanze stupefacenti). I primi due sono reclusi nel carcere di Bellizzi Irpino dal 3 gennaio. Il terzo è indagato a piede libero. La contestazione, così come cristallizzata dal pubblico ministero procedente nei confronti degli indagati, prevede come pena massima quella dell'ergastolo. I tre indagati sono difesi dagli avvocati Gaetano Aufiero e Stefano Vozzella. I familiari di Bembo hanno affidato l'incarico all’avvocato Gerardo Santamaria. Ora i difensori impegnati stanno valutando se nominare dei consulenti di parte che dovranno prendere parte all’accertamento irripetibile.