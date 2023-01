Dà in escandescenze e poi si barrica in casa: paura a Forino Sul posto anche un militare negoziatore inviato dal comando provinciale dei carabinieri

A seguito di richiesta da parte di alcune persone che segnalavano al "112" un giovane intento a lanciare sassi contro delle vetrine, poco fa i carabinieri della compagnia di Baiano sono intervenuti presso l’abitazione di un 25enne alla frazione Petruro che, in evidente stato di agitazione, si è chiuso in casa rifiutandosi di uscire. Il giovane, senza alcun apparente motivo, si è chiuso in casa lasciando fuori i genitori. Sul posto anche un militare negoziatore inviato dal comando Provinciale dei carabinieri di Avellino.