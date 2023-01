Incidente sul Raccordo, 45enne di Montoro è in gravi condizioni L'impatto all'altezza dello svincolo di Mercato San Severino

E' in gravi condizioni il 45enne di Montoro, rimasto coinvolto in un incidente stradale sulla A30, all'altezza di Mercato San Severino, ieri mattina. Nello schianto è rimasta ferita gravemente anche un'anziana. Ancora da verificare la dinamica del sinistro. Il 45enne si è schiantato con la sua auto contro un guardrail poco prima dello svincolo di Mercato San Severino in direzione nord.

In seguito all’incidente, l’uomo ha riportato una frattura ad una spalla e avrebbe problemi di respirazione. Le forze dell’ordine sono ancora al lavoro per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.