Addio al sociologo Mario Salzarulo, una vita spesa per l'Alta Irpinia Venerdì era rimasto coinvolto in un incidente sull'Ofantina, aveva 67 anni

E' morto Mario Salzarulo, sociologo e storico rappresentante del GAL altirpino. Aveva 67 anni. Era stato coinvolto in un incidente stradale avvenuto venerdì scorso lungo l’Ofantina all’altezza del comune di Nusco. Salzarulo era stato trasferito al pronto soccorso dell'ospedale Moscati di Avellino in codice rosso insieme al conducente dell’altra auto, un uomo di 51 anni di Montella. Inizialmente entrambi non presentavano gravi ferite, ma improvvisamente il quadro clinico di Salzarulo si è aggravato e si è spento nella tarda serata di ieri. Da qualche mese era alla guida della cabina di regia sulla progettazione del progetto pilota per l'Alta Irpinia.