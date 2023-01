Frana sull'Ofantina, Vecchia: "Temo tempi lunghi per la riapertura" Il sindaco di Cassano: "Lo smottamento ripropone il tema della messa in sicurezza dell'arteria"

Disagi in Irpinia a causa del maltempo. Nel territorio di Cassano Irpino si è verificata una frana, che ha interessato l'Ofantina. L'arteria resta chiusa al traffico in entrambe le direzioni, nel tratto compreso tra il km 314,200 ed il km 333,600. La comunicazione arriva dall'Anas.

La chiusura provvisoria si è resa necessaria proprio a causa del cedimento di un tratto di terrapieno, attiguo alla tratta stradale, nel territorio comunale di Cassano. Le deviazioni per la circolazione sono al momento attive lungo la ex SS400 di Castelvetere e la ex SS164.

“Non è l'unico smottamento che registriamo - spiega il sindaco Salvatore Vecchia - abbiamo fatto una verifica sul territorio, ci sono stati smottamenti anche più gravi ma fortunatamente in strade di campagna. Qui è sicuramente la situazione che desta maggior preoccupazione, credo che non sarà un intervento rapido per la riapertura perchè ha interessato il muro di contenimento crollato per la pressione dell'acqua che si era accumulata".

"La frana - prosegue Vecchia - ripropone l'annoso problema della messa in sicurezza della strada Ofantina, sia per quanto riguarda la viabilità sia per quanto riguarda le gallerie e i muri di contenimento, insomma è un opera che va monitorata. Io mon solo da sindaco ma anche da segretario della Lega ho segnalato la necessità di interventi, l'ho fatto presente al Ministero delle Infrastrutture e ho verificato che l'Anas ha un progetto esecutivo che potrebbe essere messo in cantiere, vedremo cosa riusciremo a fare nelle prossime settimane".

Le ultime 48 ore sono state di super lavoro per i vigili del fuoco alle prese con numerosi interventi in tutta il territorio irpino Tra capoluogo e provincia decine e decine di chiamate, per chiedere soccorso. Allagamenti, crolli di cornicioni e rami, alberi al suolo.