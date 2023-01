Furto di carne dall'autocarro in sosta: arrestato 75enne I carabinieri hanno bloccato l'anziano mentre fuggiva con i complici

I Carabinieri della Stazione di Serino hanno tratto in arresto un 75enne del posto per “Furto aggravato”. Tutto è iniziato nella decorsa nottata con la segnalazione al “112” di un furto in atto su un autocarro, in sosta a San Michele di Serino a seguito di sinistro stradale. Ricevuta la notizia, l’operatore di turno alla Centrale Operativa ha disposto in tempo reale l’intervento di una pattuglia della Stazione di Serino, che, giunta sul posto, ha bloccato l’anziano mentre, insieme ad altri complici fuggiti nelle adiacenti campagne, era intento ad asportare dal citato veicolo della carne, già caricata in parte sulla sua auto e in parte su un furgone. Entrambi i veicoli utilizzati dai malfattori sono stati sottoposti a sequestro e la refurtiva restituita all’avente diritto. Durante il sopralluogo sono stati individuati alcuni elementi ritenuti utili per risalire all’identità dei fuggitivi, che sono al vaglio degli inquirenti. Non è la prima volta che i Carabinieri interrompono azioni criminali grazie alle indicazioni pervenute al “112” da parte di cittadini, ai quali si richiede di continuare a segnalare situazioni inconsuete nonché veicoli o persone sospette.