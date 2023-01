Raccordo Av-Sa, ripristinata la circolazione tra Serino e Atripalda Ultimato il recupero del mezzo pesante finito nella scarpata ieri pomeriggio

Ultimato l’intervento di recupero del mezzo pesante, è stata ripristinata la circolazione tra gli svincoli di Serino ed Atripalda. La chiusura al transito era stata necessaria per permettere le operazioni del caso, compreso l’intervento della gru per la rimozione del mezzo. L'autocarro era uscito fuori strada nel primo pomeriggio di ieri, in maniera autonoma, per cause in corso di accertamento.