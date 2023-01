Concessionari di auto nel mirino dei malviventi: furto pesante a Flumeri Indagini in corso da parte dei carabinieri della compagnia di Ariano Irpino

Si indaga nel territorio tra la Valle dell'Ufita e la Baronia su un consistente furto messo a segno la notte scorsa a Flumeri, poco dopo il bar 60 a ridosso dell'area industriale. Ignoti hanno preso di mira un concessionario di auto.

Portate via tre autovetture (un’Audi, una Bmw e una Maserati), parti di carrozzeria e denaro in contanti. Ad agire con ogni probabilità un commando composto da più persone che conosceva molto bene la zona.

Sull'accaduto stanno indagando i carabinieri della compagnia di Ariano Irpino. Non si esclude che ad agire possa essere stata una banda proveniente dalla vicina Puglia come già accaduto in passato nello stesso territorio da sempre nel mirino della criminalità foggiana.

A favorire ancora di più l'azione malavitosa, probabilmente, la chiusura dell'autostrada Napoli-Bari e della statale 90 delle puglie a Grottaminarda che ha richiesto un impiego maggiore di forze dell'ordine nelle operazioni di scorta del carico eccezionale diretto nel cantiere della stazione Hirpinia.

Si tratta dell'ennesima visita da parte dei ladri a rivenditori di auto su questo territorio crocevia dell'Irpinia e ora la preoccupazione sale altissima.