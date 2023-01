Trevico: "Qui da noi la neve non è mai un disagio, siamo un popolo temprato" Oltre mezzo metro di coltre bianca nel comune più alto della Campania

"La neve non ci spaventa, abbiamo passato inverni molto più difficili. Oggi con i mezzi a disposizione la viabilità è garantita, rispetto ad anni fa che bisognava intervenire a mano."

A parlare sono gli anziani di Trevico, cappa dell'Irpinia e comune più alto della Campania. Oltre mezzo metro di coltre bianca che fatta eccezione della mancanza di spazi per parcheggiare le auto, non ha arrecato eccessivi problemi.

Qui la neve non è affatto un disagio.

E' rimasta intatta lungo strade e vicoli, fino ad avvolgere in un manto bianco le auto. Servizi necessari, nosostante tutto garantiti. Hanno lavorato bene i mezzi spazzaneve rendendo transitabili le strade sia lungo la strada che porta al paese che sull'intero versante della Baronia.

"Non è niente per noi questa nevicata, siamo un popolo temprato, ce l'aspettavamo e l'abbiamo accolta come sempre con gioia."