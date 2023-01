Avellino, donna ubriaca aggredisce i sanitari al pronto soccorso e scappa Rintracciata è stata denunciata

“Pronto soccorso Moscati di Avellino : in data 28 gennaio ore 16,40 una paziente di nazionalità polacca in stato di ebbrezza alcolica trasportata dal 118 in PS ha aggredito due infermieri e un medico della presente unità operativa. Graffi, calci e schiaffi nei confronti dei due infermieri e nei confronti del medico di PS che tentavano di tranquillizzare la paziente. L'aggressione è avvenuta mentre nel codice rosso venivano assistiti tre pazienti critici. I due infermieri si sono fatti refertare con due giorni di prognosi per entrambi (contusioni ai polsi, contusione all'emicostato destro, contusioni al volto e escoriazioni varie oltre poi ad uno stato di stress emotivo a causa dell'aggressione subita). La paziente dopo circa un ora dall'aggressione è fuggita dal PS. Contattata la polizia di stato che ha preso le generalità della paziente, la denuncia nei confronti di questa paziente partirà su querela di parte del personale sanitario aggredito. Siamo stanchi di una legge che tutela più chi commette questi reati rispetto a chi invece li subisce nell'esercizio delle sue funzioni.” questo il racconto dell'associazione Nessuno tocchi Ippocrate che racconta l'ennesima aggressione nel reparto di soccorso in emergenza del Moscati di Avellino.