Incidente in autostrada ad Avellino: code e disagi ad Avellino Est Code e rallentamenti nel tardo pomeriggio per conserte rilievi e soccorsi

Code e disagi in autostrada ad Avellino, all'altezza dello svincolo Avellino Est. Sono in corso le operazioni di soccorso e rilievi per il sinistro che ha visto coinvolte due vetture. Per fortuna, dalle prime notizie trapelate, no ci sarebbero stati feriti gravi. Nello scontro tra le due vetture nessun conducente e passeggero ha riportato ferite serie. Sul posto gli agenti della polstrada, i vigili del fuoco e ambulanze del 118. I poliziotti hanno subito effettuato i rilievi del caso e perimetrato la zona per consentire le operazioni di soccorso. Uno dei due mezzi coinvolto è un Minivan con a bordo alcuni tifosi, di rientro a casa dalla partita. Da accertare la dinamica.