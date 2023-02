Il Tar respinge il ricorso, restano chiusi i bar dello stadio Partenio-Lombardi Ennesimo ricorso respinto dal tribunale amministrativo di Salerno

Chiusura dei bar dello stadio Partenio Lombardi, ennesimo ricorso respinto dal Tar di Salerno. Restano chiusi i tre bar dello stadio Partenio -Lombardi a causa di un aspetto procedurale del giudizio amministrativo. Il ricorso è stato giudicato “improcedibile”. D’altronde il Tar aveva già respinto tutti i ricorsi presentati dagli avvocati di V.F. (difeso da Gerardo Santamaria e Alessandro Acone) e A.A. (difeso da Antonio Barra e Giuseppe Di Gaeta). Tra i motivi i rapporti di parentela di V.F. con presunti esponenti del clan Partenio e per i diversi pregiudizi penali e di polizia, tra cui furto aggravato, rapina, spari in luogo pubblico, estorsione e furto, a carico del marito della titolare dei due bar, A.A. Dunque dagli accertamenti effettuati dalla guardia di finanza e dai carabinieri sarebbero emersi i rapporti con persone gravate da precedenti di polizia. In entrambi i casi la Prefettura sostiene che vi sia grave pericolo di ordine pubblico.

La versione della titolare dei bar delle tribune

Circostanze la titolare dei due bar ubicati nelle tribune ha respinto con forza in diverse occasioni: “ribadisco la mia estraneità, non ho rapporti di parentela né di amicizia con i Forte, né con i componenti del Clan Partenio, sono state pubblicate notizie inesatte che influiscono negativamente sulla vita privata familiare”.

Il provvedimento che dispose la prima chiusura

Il Comune e la Prefettura di Avellino il 24 agosto scorso revocarono la Scia e chiuso i tre bar dello Stadio Partenio-Lombardi. Tutto era partito dalla richiesta di rinnovo della licenza in vista della nuova stagione calcistica. Stando a quanto emerse il Comune aveva informato il Prefetto dell’adozione del provvedimento del rilascio delle licenze. Ma la risposta da parte dell’Ufficio Territoriale di Governo fu immediata e il Comune di Avellino adottò il provvedimento di chiusura delle tre attività (una ubicata nella Curva Sud e due nelle tribune Montevergine e Terminio).