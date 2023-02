Monteforte, incidente tra un'auto e un trattore: due feriti in ospedale Feriti un uomo di 53 originario di Taurano e la donna alla guida dell'auto di 33 anni di Avellino

I Vigili del Fuoco di Avellino alle 6'40 , sono intervenuti a Monteforte Irpino, sulla SS 7 Bis, in località Gaudio, per un incidente stradale che ha visto coinvolti un trattore ed un autovettura. Nel violento impatto rimaneva ferito il conducente del mezzo agricolo, un uomo di 53 originario di Taurano e la donna alla guida dell'auto di 33 anni originaria di Avellino. Entrambi venivano trasportati dai sanitari del 118 intervenuti presso l'ospedale Moscati di Avellino per le cure del caso. Per il recupero del trattore si è reso necessario l'intervento dell'autogru.