Aste Ok, sollevata un'eccezione procedurale: salta l'udienza Anche il secondo procedimento sul clan Partenio verrà celebrato nel tribunale di Avellino

Aste Ok, salta l’udienza nell’aula bunker di Poggioreale per una questione procedurale relativa al collegio giudicante, oggi in precaria composizione. Processo rinviato al prossimo 17 febbraio, quando l’udienza presieduta dal giudice Roberto Melone tornerà ad Avellino.

Eccezione accolta

Nell’udienza di stamattina è stata accolta l’eccezione avanzata dall’avvocato Luca Pellecchia, dello studio Aufiero, che ha sollevato un’eccezione – relativa all’orientamento giurisprudenziale delle Sezioni Unite del 2019 (sentenza Bajrami) – in base alla quale, in caso di mutamento di uno dei magistrati che compone il collegio, è prevista la possibilità che le parti chiedano un termine a difesa per produrre nuove richieste istruttorie. Eccezione accolta a cui si sono associate tutte le parti.