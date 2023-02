Pronta per il parto si avvia in ospedale ma resta bloccata nel traffico Storia a lieto fine per una partoriente accompagnata dai carabinieri al Moscati

Avventura a lieto fine per una coppia della provincia di Salerno che qualche ora fa si stava recando all’ospedale di Avellino per l’imminente nascita del loro bimbo.

Le contrazioni, però, sono iniziate in anticipo e quando il papà, al volante dell'auto, si è trovato bloccato in mezzo al traffico dell’ora di punta, in preda al panico ha chiamato il “112”, fornendo all’operatore della Centrale Operativa le indicazioni sulla loro posizione.

Una pattuglia della Sezione Radiomobile della Compagnia di Avellino in pochi minuti ha raggiunto l’autovettura con a bordo la coppia, trovando la partoriente in lacrime, per il dolore e la paura di perdere il figlio.

La Gazzella dell’Arma ha così fatto da apripista, creando un varco tra le auto e in una manciata di minuti hanno raggiunto l'ospedale “Moscati” dove la donna è stata presa in cura dai sanitari.